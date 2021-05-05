أكبر معمرة في العالم تنسحب من مسيرة الشعلة الأولمبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قررت سيدة يابانية تبلغ من العمر 118 عاماً، عدم المشاركة في مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو 2020، بسبب مخاوف من وباء كورونا، وذلك بحسب ما أكده مسؤول في دار لرعاية المسنين، وأضاف المسؤول أن كاني تاناكا، التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، كانت من المشاركين المفترضين في مسيرة الشعلة في فوكوكا، بجنوب اليابان، والتي ستبدأ يوم 11 أيار الجاري.

وأردف: “تلقينا رسالة بالبريد الإلكتروني من أسرتها، تقول إنها ترغب في الانسحاب من مسيرة الشعلة، لأنها وأسرتها يشعرون بالقلق من انتشار الفيروس في دار المسنين”.

وتعرضت مسيرة الشعلة الأولمبية، التي بدأت في آذار، لانتكاسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة المنظمة لطوكيو 2020، الأحد الماضي، إن 6 أشخاص ساعدوا في مسيرة الشعلة، جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لكورونا، ليرتفع عدد الحالات المرتبطة بالحدث إلى 8.

كان من المقرر مشاركة بعض المشاهير في مسيرة الشعلة، لكنهم انسحبوا لأسباب تتعلق بالسلامة في خضم الجائحة.

وأعلنت اليابان، الشهر الماضي، حالة طوارئ مرتبطة بكورونا، في مناطق مكتظة بالسكان، من بينها طوكيو وأوساكا، من أجل الحد من ارتفاع حالات العدوى، وذلك بحسب “رويترز”.‏