الأمير هاري يطل لأول مرة عبر مسلسل تلفزيوني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أكدت “أوبرا وينفري” أن الأمير “هاري” يعمل على مسلسل تليفزيوني جديد معها وسيُبث فى وقت لاحق من هذا الشهر حيث يعمل دوق ساسكس مع مقدمة البرامج التلفزيونية وشركة آبل على سلسلة حول الصحة العقلية.

وبحسب موقع “ميرور” أكدت “أوبرا وينفري” النبأ فى برنامج درو باريمور على شبكة سي بي إس خلال مقابلة مع الطبيب النفسي الأمريكي الدكتور “بروس دي بيري” ، قائلة إن المسلسل سيُصدر في مايو.

وقالت “أوبرا”: “أريد فقط أن أقول إن الدكتور “بيري” وأنا كنا أيضاً، على مدار العامين الماضيين، جنباً إلى جنب مع الأمير “هاري” وشركة آبل ، نعمل على سلسلة الصحة العقلية هذه التي ستُصدر في مايو على Apple”. كما شددت “وينفري” على أنها ستُدرج حياتها الخاصة في المسلسل لمساعدة الناس.

وكان “هاري” وزوجته “ميجان ماركل” قد أكدا سابقاً أنه يعمل على المسلسل في منشور على إنستغرام. إذ قالوا في ذلك الوقت إنهم كانوا يطورون المسلسل منذ عدة أشهر. حيث قال البيان: “ستركز السلسلة الوثائقية الديناميكية متعددة الأجزاء على كل من المرضى النفسيين والعافية العقلية، مما يلهم المشاهدين لإجراء محادثة صادقة حول التحديات التي يواجهها كل منا، وكيفية تجهيز أنفسنا بالأدوات التي لا تسمح لنا بالبقاء على قيد الحياة فحسب، ولكن لنزدهر”.

وأضاف البيان :”يعتمد هذا الالتزام على العمل طويل الأمد لدوق ساسكس بشأن القضايا والمبادرات المتعلقة بالصحة العقلية، حيث شارك بصراحة التجربة الشخصية ودافع عن أولئك الذين يعانون بصمت، وتمكينهم من الحصول على المساعدة والدعم الذي يستحقونه.

لقد أمضى صاحب السمو الملكي سنوات عديدة في العمل مع المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة والشباب في جميع أنحاء الكومنولث لكسر وصمة العار المحيطة بالأمراض العقلية وتوسيع نطاق الحديث عن الصحة العقلية لتسريع التغيير من أجل مجتمع أكثر تعاطفاً وترابطاً وإيجابية”.

وفي حديثه عن العرض ، قال “هاري” في ذلك الوقت: “أعتقد حقًا أن الصحة العقلية الجيدة – اللياقة العقلية – هي مفتاح القيادة القوية والمجتمعات المنتجة والنفس التي تحركها الغاية. إنها مسؤولية كبيرة أن نحقق هذا الأمر بشكل صحيح لأننا نقدم لك الحقائق والعلم والوعى بموضوع مهم للغاية خلال هذه الأوقات.

نأمل أن تكون هذه السلسلة إيجابية ومفيدة وشاملة – مشاركة القصص العالمية عن روح بشرية لا مثيل لها تقاتل من أحلك الأماكن ، وفرصة لنا لفهم أنفسنا ومن حولنا بشكل أفضل.” وأضاف “هاري” : “أنا فخور للغاية بالعمل جنباً إلى جنب مع “أوبرا” في هذه السلسلة الحيوية”.

لم يُقال الكثير عن المسلسل منذ الإعلان ، لكن “هاري” و”ميجان” أجريا مقابلة متفجرة مع أوبرا في وقت سابق من هذا العام.

من بين الادعاءات التي قدماها في المقابلة ، زعم “هاري” و”ميجان” أن أحد أفراد العائلة المالكة سأل عن مدى سواد بشرة ابنهما “آرتشي” وقال “هاري” إن والده الأمير “تشارلز” توقف عن التحدث معه لبعض الوقت.