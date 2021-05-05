ياسمين عبد العزيز هل تكشف سبب أزمتها مع مؤلف مسلسلها “اللي ملوش كبير”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تسببت متابعة للكاتب عمرو محمود ياسين، في الكشف عن أزمة مكتومة بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز نجمة مسلسله الجديد “اللي ملوش كبير” الذي يعرض حاليا ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2021، بعدما أكدت الغاء عمرو وياسمين متابعة بعضهما على إنستقرام.

عمرو محمود ياسين أثار الجدل بعدما نشر عبر حسابه بموقع إنستقرام صورة رمزية قال إنها تعبر عن بعض الأشخاص الذين يظهرون في الحياة “بوجهين” وعلق عليها قائلا: ربنا يكفينا شر الناس دي.

المفاجأة جاءت مع تعليق متابعة لعمرو ياسين قالت فيه: عاملين انفولو لبعض واختك عاملة انفولو لها رغم إنها كانت عندها، وكلامك هذي كلها أشياء تشكك الجمهور ومش أنا بس وعامل انفولو للمخرج والمخرج كذلك، والتلقيح بالكلام على السوشيال ميديا ده كله ضدكم على فكرة وأنا بحترمك وبحترم ياسمين وبحب نجاحكم مع بعض فبلاش الشغل ده كله، وبالنهاية إن شاء الله تتصالحون.

وقالت متابعة أخرى: معلش بس حتى لو كان في مشكله بينك و بين ياسمين شغل التلقيح فالسوشيال ميديا مش حلو خالص ! الناس مالها علاقه بالخلافات حينفرو من المسلسل اللي يكون فيه خلافات اساسا ! اتمنى ربي يهديكم و ترجعو تحلو مشكلتكم من غير تدخل الاعلام.

ليرد عمرو محمود ياسين عليه: لا ياسمين مش بوشين لكن الواحد بيقابل ناس كتير بوشين ومافي داعي للاجتهادات.

وتابع قائلا: البوست اللي حضرتك بتعلق عليه لا علاقة له بياسمين ياسمين تتميز بالصراحه و ده شيء يحسب لها.

مسلسل “اللى ملوش كبير” تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين “جونيور” وحلا زلط.