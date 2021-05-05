تسريب صورة عمرو سعد تكشف نهاية “ملوك الجدعنة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري عمرو سعد، قيل إنها مسربة من الحلقات الختامية لمسلسل “ملوك الجدعنة” الذي يشارك به في السباق الرمضاني 2021، رفقة الفنان مصطفى شعبان، ويحققان من خلاله نجاحاً كبيراً.

ويظهر عمرو سعد في الصورة بلوك مختلف حيث صبغ شعره باللون الأشقر وارتدى ملابس فاخرة الأمر الذي يوضح تحول حالته المادية من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش، كما ارتدى إكسسوارات ذهبية بعدما سرق مخدرات من “العتال” الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبدالجليل وقام بقتله.

وتداول رواد التواصل الصورة على نطاق واسع، واعتبروا أنها توضح أن نهاية المسلسل ستكون لصالح عمرو سعد، وبالطبع معه مصطفى شعبان، حيث يحققان ما يرغبان في تحقيقه بعد سنوات من التعب والحزن التي مرا بها، وهو حلم الثراء الذي كانا يحلمان فيه منذ بداية المسلسل.

ووجه عمرو سعد الشكر لمخرج المسلسل أحمد خالد موسى، ونشر مجموعة صور وفيديوهات من كواليس مسلسله “ملوك الجدعنة” عبر حسابه على موقع “انستغرام” وشكر صناع النجاح الكبير خلف الكاميرا من فريق عمل المسلسل.

وعقب عمرو سعد، قائلاً: “كتيبة كل واحد فيهم بكتيبة شكراً المخرج أحمد خالد موسي وكتيبته اللي استحقوا عن جدارة لقب ملوك الجدعنة”.

ويشارك في بطولة مسلسل “ملوك الجدعنة” الفنان مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، ورانيا يوسف، وعمرو عبدالجليل، وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصته حول شابين “سفينة” التي اليجسدها الفنان مصطفى شعبان، و”سرية” و يجسدها الفنان عمرو سعد، يحاولان كسب أموالهما من الحلال ولكنهما يتعرضا لمؤامرات من أحد تجار المخدرات، وتبدأ الحرب بينهما وبين العتال الذى يجسده عمرو عبدالجليل، ويتسبب صراعهما في موت طفلة أبنه أخت “سفينة” وحيل عديدة تنتهى بموت العتال.