ميريام فارس.. هكذا احتفلت بعيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: احتفل محبّو ملكة المسرح ميريام فارس بيوم ميلادها الذي يصادف في 3 أيار/مايو وتوجّهوا إليها بأمنياتهم عبر مختفل شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، نشرت ميريام على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو قصيراً أظهر التجهيزات التي حضّرتها للمناسبة.

وتبين أنها اكتفت بحفل مصغّر أقامته مع أفراد عائلتها. وأظهر المقطع أنها أحضرت للمناسبة حلوى الماكارون الملوّنة وقالب حلوى على شكل الحرف الأول من اسمها M. كما شوهد ابنها وهو يقود سيارة صغيرة مع البالونات.

وأثار الفيديو اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين تمنوا لها المزيد من التألق والنجاح.

يُشار إلى أن ميريام احتفلت قبل هذا بعيد الفصح مع ولديها، وهو ما ظهر من خلال مقطع مصوّر نشرته على الحساب نفسه وظهرت فيه وهي تلوّن البيض وتكسره مع ابنها الأكبر جايدن.

شاهدوا الفيديو https://www.instagram.com/p/COcuAZRgAuw/