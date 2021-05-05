مقارنة بين شكل ياسمين صبري منذ سنوات وشكلها الحالي… هل تغيرت فعلاً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كثيراً ما يتذكّر المتابعون على المواقع ما كانت عليه أشكال المشاهير والنجوم منذ سنوات مضت والتغييرات التي طرأت عليها.

وفي هذا الصدد، نشر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً عدة للفنانة المصرية ياسمين صبري، وتبين أن إحداها تعود إلى العام 2015 وتُظهر أخرى شكلها الحالي. وقارن المتابعون بين المظهرين، ورأى بعضهم أنها كانت منذ سنوات أكثر نعومةً وجمالاً. وذكر آخرون أن التعديلات التي أضافتها إلى شكلها جعلتها أكثر جاذبية.

ومما كتبه هؤلاء: “رجعت خليط من بسمة على نادين على شوية من هذي وشوية من هذيك حتى مبقينا كنعرفو نفرقو بينهم” و”فمها نيفها وتكساس وفلر” و”شد ونحت الوجه، تحديد الذقن، رفع الحواجب، نفخ الشفاه، عملية بسيطة للأنف، رفع الخدين وطبعاً فيلر وبوتوكس” و”بدلت رسمة حواجبها ودارت هوليود سمايل وفلر شفايف”.