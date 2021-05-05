أوبرا وينفري تعلن موعد إطلاق سلسلة وثائقية عن الصحة النفسية مع الأمير هاري

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"الخليج 365": أعلنت نجمة البرامج الحوارية الأميركية ”أوبرا وينفري“ عن صدور سلسلة وثائقية جديدة مع الأمير هاري، تناقش موضوعات الصحة العقلية خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك ذلك خلال حديثها مع الممثلة الشهيرة درو باريمور في برنامجها على شبكة قنوات CBS.

وذكرت أوبرا خلال البرنامج وكان برفقتها الطبيب النفسي بروس دي بيري، أنها والدكتور بيري والأمير هاري كانوا يعملون على مدار العامين الماضيين على سلسلة وثائقية للتنويه بأهمية الصحة العقلية والتي سيتم إذاعتها على قنوات ”أبل“ في شهر مايو الحالي.

وتابعت وينفري أنها تريد أن تستخدم تجارب حياتهم وما مروا به بهدف مساعدة الناس في تخطي العقبات والمشكلات التي تواجههم وتقديم الدعم لمن يعانون بمفردهم.

والجدير ذكره أنه خلال حوار وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أثناء مقابلتهم التاريخية التي أحدثت ضجة مازالت أصداؤها مستمرة حتى الآن، صرحت وينفري تعقيبا على حديث ماركل عن تفكيرها في الانتحار أثناء حملها بآرتشي أنه لا يوجد شخص يستحق أن يمر بمثل هذا الشعور، ونوهت بالسلسلة الوثائقية التي تعمل عليها برفقة الأمير هاري للتوعية بأهمية الصحة العقلية والتي كان من المقرر عرضها في العام 2020، ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي جائحة كورونا.