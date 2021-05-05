شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وخالد الصاوى وأحمد مكى يجسدون الوجه الآخر لرجال الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الصورة النمطية التي دائما ما تظهرها أغلب الأعمال الدرامية بتقديم رجال الشرطة والأمن في صورة جادة وشديدة في التعامل ولا مجال للتفاهم معها، إلا أن دراما رمضان هذا العام خرجت من هذا القالب، حيث ظهر العديد من رجال الأمن في صورة أكثر إنسانية، من خلال تقديم نماذج من ضباط الشرطة في صورة الشخص الحنون المحب لأسرته والبار بأهله، وهى صورة إنسانية وواقعية عن رجال الأمن الذين يحملون بداخلهم قدرا كبيرا من الشدة في التعامل مع المواقف التي تليق بعملهم، ولكنهم يحملون نفس القدر وأكثر من الحنية والعاطفة تجاه من يحبون، وكان من أبرز تلك النماذج:

"كريم عبد العزيز"

يقدم النجم كريم عبد العزيز دور زكريا يونس الضابط بالأمن الوطنى ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2، وعلى الرغم من حدته وجديته وإخلاصه في عمله إلا أنه أب حنون وحريص على تربية بناته والتقرب منهن، بالإضافة إلى تقديره الكبير إلى زوجته نظرا لقيامها بدوره أثناء غيابهن وظهور عاطفته الكبيرة نحوها بعد علمه بإصابتها بالسرطان، بجانب اهتمامه بوالدته وأخيه.

"خالد الصاوى"

يقدم الفنان خالد الصاوى دور الضابط بجهاز أمن الدولة سابقا ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، ويظهر "الصاوى" على الرغم من تعامله الدائم مع الإرهابيين والمتطرفين وهو ما يحتاج إلى شخصية حادة الطبع، لكنه يمتلك وجها أخر أكثر إنسانية، حيث يظهر حنونا وعاطفيا مع زوجته، ويلعب دور الأب الصديق مع أبنائه والحريص عليهم، وكذلك بار بشقيقه الوحيد، ودائم التودد لأهل منطقته القديمة بحى السيدة زينب.

"أحمد مكى"

يجسد النجم أحمد مكى دور الضابط يوسف الرفاعى أحد ضباط العمليات الخاصة خلال أحداث مسلسل "الاختيار 2"، والذى يظهر على الرغم من عصبيته الشديدة وتفوقه وجديته في التعامل مع الإرهابيين في المداهمات الأمنية على الأوكار الإرهابية، إلا أنه رومانسي وعاطفي مع حبيبته عالية (أسماء أبو اليزيد) لدرجة أن قصة حبهما أصبحت حديث السوشيال ميديا، كذلك هو ابن مطيع وبار لوالده (هادى الجيار) والضعيف أمام مرضه، وهو ما ظهر واضحا بعد وفاة الأخير في الحلقة 19.