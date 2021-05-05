“المداح” يحقق 90 مليون مشاهدة.. حمادة هلال يواصل تألقه في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل الفنان المصري حمادة هلال تألقه في السباق الرمضاني لهذه السنة وقد لفت انتباه الجمهور العربي في حلقة أمس حيث قدم مشهد صامت جسده بطريقة احترافية.

وحظي المشهد بإعجاب الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قال أحد المغردين عبر موقع “تويتر”: ” حمادة هلال من اول حلقة في مسلسل المداح و هو برهن انه بقى ممثل قوي بنفس قوته كمطرب و الجميل ان أدائه هادي و حقيقي من غير افورة و يمكن إحساسه كمطرب ساعده في ده فخلاه يوصلنا حالاته من غير زعيق ، بس النهاردة عمل مشهد عظيم جسد فيه ازاي كسرة القلب حولته من المداح اللي ربنا وهبه خدمة كان بيستخدمها في الخير وقرر يستخدمها في الشر والأعمال والتفريق بين زوجين .. نظرات التحدي وهو بيقص دقنه إشارة منه انه خلاص مش هيبقى الطيب.. عمل المشهد صامت من غير و لا حرف ..”. وقال مغرد آخر: “حماده هلال السنة دي في حتة تانية”.

جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” من بطولة حمادة هلال، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، سيناريو وحوار، أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث “المداح” في إطار من التشويق من خلال دراما اجتماعية في أحداثه. ويحقق المسلسل نجاحًا لافتًا حيث تجاوز حاجز 90 مليون مشاهدة منذ بداية الشهر الفضيل.