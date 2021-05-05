العروض تنهال على تامر حسني.. هل يعود إلى الدراما في رمضان 2022؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بدأ النجم المصري تامر حسني، تحضيرات مبكرة استجابة لرغبة الجمهور الذي طالبه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالظهور في دراما رمضان المقبل في عام 2022 من خلال مسلسل يقوم ببطوله.

وأفادت بعض المصادر الخاصة، أن حسني تسلّم عدداً كبيراً من السيناريوات خلال الأسبوع الماضي من كبار الكُتاب الذين يريدون التعاون معه في رمضان المقبل، وهو حالياً في طور قراءة 4 سيناريوات، ليفاضل بينها لخوض تجربته الجديدة.

وأوضحت المصدار أنه يوجد سيناريو من ضمن الأربعة نال إعجابه أكثر من باقي السيناريوات لاختلاف قصته التي تميل إلى الدراما المُشوقة، إذ يتطلب تصوير بعض مشاهده في عدد من البلاد العربية والأجنبية بالإضافة إلى مصر، ليتم تنفيذه بأعلى مستوى، ولكن ما زال يقارنه مع قصة أخرى يعمل عليها منذ سنتين وهي من تأليفه واتجاهها درامي انساني جريء من الدرجه الأولى، إذ تحتوي على موضوع لم يتم التطرق له في الدراما المصرية والعربية على الإطلاق.

وأكّدت المصدار أنّ منتجين من مصر والعالم العربي تواصلوا فعلاً مع حسني، بعدما تفاعل مع مطالبة الجمهور بعودته تمثيلياً بعد نجاحه على مستوى الغناء في شهر رمضان الجاري، من خلال تيتر مسلسل “نسل الأغراب”، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن التعاقد الرسمي عقب قرار حسني النهائي في اختيار القصص المطروحة عليه أم قصته.

ويُذكر أنّ تامر حسني شارك في دراما رمضان الحالي من خلال الغناء باللهجة الصعيدية في مسلسل “نسل الأغراب”، إذ حققت أغنيته أكثر من 11 مليون مشاهدة، واحتلت المركز الأول بأعلى المشاهدات بين أغاني جميع مسلسلات رمضان، وأيضاً المركز 24 عالمياً.