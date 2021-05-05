شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مظلومة خلف القضبان في دراما رمضان..أبرزهم ياسر جلال وياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقولة "يا ما في السجن مظاليم "، صحيحة لأنها قد تضع المظلوم في السجن مع عدم وجود أي دليل للبراءة، ووتم المحاولات لإثباتها بكل الطرق طوال الوقت، وشهدت دراما رمضان بعض هذه النماذج المظلومة ومنها.





ياسر جلال في ضل راجل

أولى هذه النماذج شخصية جلال التى يجسدها النجم ياسر جلال ضمن أحداث مسلسل "ضل راجل"، حيث تم القبض عليه بعد مقتل البودى جارد خميس العترة وإتهامه بقتله ظلم، بعد وجود هاتفه بجوار جثة القتيل ودخوله السجن.

وقد سبق واتفق جلال "ياسر جلال" الحصول على فيديو لمحاولة اجهاض ابنته شهد "رنا رئيس " مقابل مائة الف جنيه ، ولكنه لم يستطيع الحصول عليه ، فقد سبقه شخص أخر أخذ موبيل البودى جارد خميس العترة وقتله، ولكن الضابط "محمود عبد المغنى " يصدق جلال ويحاول أن تبرأته ويذهب إلى مسرح جريمة مقتل البودى جارد خميس لمعاينته .

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.





ياسمين عبد العزيز اللى مالوش كبير

أما في مسلسل "اللى مالوش كبير" تم القبض على غزل "ياسمين عبد العزيز" و الحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، فى قضية المخدرات التي دبرها لها زوجها عابد " خالد الصاوى" انتقاماً منها.

ويأتى الخديوى " أحمد العوضى" بإبراهيم حارس عابد للإدلاء بشهادته ودليل براءتها في المحكمة ، ولكن غزل "ياسمين عبد العزيز" قد ركبت سيارة الترحيلات بالفعل .

مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى.



