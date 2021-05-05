شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقام والثأر دافع أساسى فى دراما رمضان 2021.. نسل الأغراب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت مسلسلات رمضان الحالي على الانتهاء والجميع في ترقب لمعرفة نهاية كل عمل، ومع متابعة عدد كبير من المسلسلات نلاحظ تنوع القضايا التي يتناولها كل عمل، ولكن كان أبرزها قضايا مثل الثأر والانتقام، والتي أستحوذت على أغلب المعالجات الدرامية هذا العام.

وظهرالانتقام كتيمة رئيسية لعدد كبيرمن الأعمال الدرامية في سباق مسلسلات رمضان هذا العام، مع إظهار البطل في دور المظلوم الذى يحاول الانتقام ممن ظلمه واستحل حقه، كما ظهرت قضية الثأرعلى الرغم من أنها مرتبطة أكثر بالصعيد وأهله، لكن الدراما قدمت نماذج مختلفة وبيئات مختلفة عن تلك القضايا، ومن أبرزالأعمال التي كان الانتقام والثأر محركها:

"نسل الأغراب"

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الصعيدي حول صراع دائر بين عساف وغفران الغريب على جليلة، فضلا عن خلافات عائلية قديمة سببها وقوع مشاجرة كبيرة منذ زمن بين أهل البلد، وذهب ضحيتها الكثيرون بين عائلتى عساف وغفران، لأن كلا منهما يرغب في إثبات قوته واستعراض نفوذه، فتوارث الأبناء الصراع وأصبح سببا يدفع كلا منهما للانتقام من الآخر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى.

"موسى"

تطورت أحداث المسلسل بشكل سريع منذ وفاة والدة موسى (محمد رمضان)، بعدما قام فخر (رامى وحيد) بتدبير حادث سرقة واتهم موسى بسرقة جنيه منه، وقام غالى بتخدير موسى ودفنه في الرمال إلا أن ابنة الخواجة أنقذته، ويذهب مسرعا إلى الأجزخانة ليشترى لها الدواء، إلا أنه يجدها قد فارقت الحياة قبل أن يصل إليها، ومن هنا يقررالانتقام ممن كانوا السبب، بالإضافة إلى صراعه مع الإنجليز، المسلسل تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى.

"ضل راجل"

يدخل جلال (ياسر جلال) في العديد من الصراعات والمشكلات، تبدو أهمها والتي تعتبر المحرك الأساسى للأحداث هو حادث ابنته شهد (رنا رئيس) بعد معرفته بزوجها العرفى وحملها ومحاولة إجهاضها، ويسعى للإنتقام ممن كان السبب، وأصبح الصراع دائر حول محاولة جلال كشف غموض القضية التي تحركها أياد خفية من أجل الانتقام لابنته، العمل من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق.

"حرب أهلية"

العمل الدرامى الذى يضم مجموعة متشابكة من الصراعات، وتدور أحداثه حول مريم (يسرا) طبيبة التجميل التي تخسر حياتها بسبب اهتمامها بعملها على حساب حياتها الشخصية، بالإضافة إلى سلسلة من الانتقامات بدأتها ابنتها تمارا (جميلة عوض) بالانتقام من نادين زوجة والدها والتي خانتها بعدما كان تأتمنها على كل أسرارها، كذلك يظهر الصراع الخفى بين مريم ويوسف (باسل خياط ) الذى يحاول الانتقام منها بعدما كشفت مخططه الزائف للسيطرة على زوجته فريدة (أروى جودة) وإهمها بأنها مريضة بالسرطان إلا أن تكشف مريم ألاعيبه وتتفق عليه هي وفريدة، المسلسل بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.