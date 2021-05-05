شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مليون دولار من نصيب Nobody بعد أكثر من شهر على طرحه حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما الجديد Nobody إلى 41 مليون و 628 ألف دولار أمريكى بـ دور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه فى 26 مارس الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 23 مليونا و 394 ألف دولارا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 18 مليونا و 234 ألف دولار في دورالعرض حول العالم.

يقوم الحائز على جائزة إيمي "بوب أودينكيرك"(Better Call Saul ،The Post ، Nebraska)بلعب دور Hutch Mansell، أب وزوج تم التقليل من شأنه وتجاهله، جنبًا إلى تعرضه للكثير من الإهانات ولكنه يتراجع أبدًا.

ولكن عندما اقتحم لصان منزله ذات ليلة، رفض Hutch الدفاع عن نفسه أو عائلته، ما جعل ابنه المراهق بليك (Gage Munroe ، The Shack)يشعر بخيبة أمل فيه ويبدو أن زوجته بيكا (كوني نيلسن، Wonder Woman) ستبتعد هي الأخرى عنه.

وبالتالي تستكمل أحداث فيلم Nobody في إطار تشويقة ودراما حيث يحاول Hutch إعادة عائلته من جديد، والحفاظ على ما تبقى من كرامته، بعد حادث الاقتحام، الأ أنه يواجه العديد من المشكلات التي تؤثر على علاقته بمن حوله.

فيلم Nobody من بطولة بوب أودينكيرك، أليكسي سيريبرياكوف، كوني نيلسن، كريستوفر لويد، مايكل أيرونسايد، كولين سالمون، بيلي ماكليلان، جيج مونرو، بيزلي كادوراث، ألكسندر بال، هامبرلي جونزاليس، إدسون موراليس، جي بي مانوكس.