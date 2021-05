شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل والمخرج بلير أندروود بطل فيلم Viral الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على الممثل والمخرج بلير أندروود، لـ بطولة وإخراج الفيلم الجديد Viral، وهو فيلم إثارة مستقل حول رجل يتعامل مع اختفاء زوجته، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

ومن المقرر ان يقوم بـ كتابة فيلم Viral الجديد المؤلف جو ماكلين، على أن يلعب أندروود دور أندرو، الذي يقع في جنون العظمة بعد اختفاء زوجته، ويبدو أن السبيل الوحيد للخروج من دورة في التدمير الذاتي سيكون من خلال صديقته الجديدة إميليا، لكنها تعانى من صدمة نفسية خاصة بها، ويجب عليها التعامل معها.

كما كان من المقرر بدء تصوير فيلم Viral، خلال العام الماضى، ولكن تم تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذى أدى إلى إغلاق العديد من البلدان بشكل كلى خلال 2020، على أن يبدأ التصوير في خلال أشهر الصيف المقبلة في نيويورك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

تم ترشيح أندروود لجائزة توني عن دوره البطولي في مسرحية جندي ، وفاز بجائزة Emmy عن فيلم Daytime في عام 2017، كما أنه رشح لجائزة Golden Globe مرتين عن LA Law and In Treatment، وتشمل اعماله الأخرى: Self Made: Inspired by the Life of Madam CJ Walker، When They See Us and TV Dear while People، بالإضافة إلى دور منتظم في Quantico، كما أخرج فيلم عام 2009 The Bridge to Nowhere والعديد من الأفلام القصيرة ومقاطع الفيديو الموسيقية والإعلانات التجارية.