محمد الفلاح - حورية فرغلي: أخيرا سأنظر لوجهي في المرآة وأتذوق الطعام

الأربعاء 5 مايو 2021

تعيش الفنانة حورية فرغلي حالة من السعادة، بعد نجاح الجراحات الأخيرة التي أجرتها في أنفها بالولايات المتحدة.



وقالت حورية فرغلي، الثلاثاء، إنها لا تزال تواجه بعض التورم في الوجه، لكنها تتذوق وتشم رائحة العطور بشكل طبيعي دون أي مشاكل، وأنفها عاد لوضعها الطبيعي.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "mbc تريندينج" أنها ستهتم بنفسها وستنظر في المرآة مرة أخرى بعدما ابتعدت عن مشاهدة نفسها لمدة عامين.

وأكدت انها ستعود مجددا إلى السوشيال ميديا ومتابعة أعمالها الفنية.

وكانت حورية فرغلي عادت إلى مصر بعد خضوعها لعدد من العمليات في أنفها بعد تعرضها لكسر منذ سنوات.

وانتشرت عدة صور لحورية فرغلي لحظة وصولها لمطار القاهرة عائدة من شيكاجو الأمريكية، بعد إجراء 4 عمليات جراحية.

خلال العملية الأولى، والتي استغرقت 10 ساعات كاملة، قام الأطباء باستئصال جزء من عظام القفص الصدري ومجموعة من الخلايا الجذعية لإجراء عملية تجميل لإصلاح أنفها.

أما العملية الثانية، فكان الهدف منها تعديل الأنف للشكل الطبيعي ونحتها، بالإضافة إلى تطور حاسة الشم والتذوق، فيما كانت العملية الثالثة لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب بالأنف حتى يعود شكلها الطبيعي مرة أخرى، واختتمت هذه السلسلة بعملية رابعة ضمن عمليات إعادة بناء الأنف.

وخضعت حورية فرغلي قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من أعلى الحصان أثناء تدريب على رياضة الفروسية قبل سنوات.

لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرض فرغلي لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور وعانت من الاكتئاب واهتزت ثقتها في نفسها بحسب ما صرحت في أكثر من مناسبة.