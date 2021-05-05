شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة الزمن فى أعمال يوسف الشريف.. النهاية وكوفيد 25 دراما تبحث فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط الدراما بعدة عناصر هامة لاكتمال أركانها الفنية، وأحد أهم هذه العناصر هي الزمان أوالوقت الذى تدور فيه الأحداث، سواء كانت في الماضى مثل الأحداث التاريخية أوالحاضر خاصة في الأعمال الاجتماعية أوالكوميدية أوالمستقبل وغالبا ما تكون في مسلسلات الخيال العلمى.

وظهورعنصر الزمن في أعمال النجم يوسف الشريف أصبح لعبة درامية إما هدفها الحديث عن الماضى وكشف أسراره، أو البحث والغوص في المستقبل ومحاولة استكشافه، وهو ما ظهر خلال آخر 3 أعمال قدمها:





"كفر دلهاب"

عرض المسلسل خلال الموسم الرمضانى لعام 2017، ودارت الأحداث في العصور القديمة في أحد الكفور التي تقع في قرية مسحورة يدعى كفر دلهاب وهناك قتيلة قتلت وعادت هذه الروح لتنتقم من القرية حتى تم الاستعانة بالطبيب سعد ليعثر على من قتلها ،وبعد ذلك يتبين أن كل ذلك من تدبير الطبيب سعد انتقاما لموت والدته التي تسبب بموتها عمه بهاء الدين، وأثناء هذه الاحداث يتضح أن اسمه شهاب الدين كدخده ابن أخ بهاء الدين الذي اعتقد أنه ميت ولكنه أخفى شخصيته وعاد لينتقم منه لمقتل أبيه وأمه، المسلسل من تأليف يوسف الشريف، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة يوسف الشريف محمد رياض وروجينا وسهر الصايغ.





"النهاية"

قدم النجم يوسف الشريف خلال السباق الرمضانى الماضى مسلسل "النهاية"، والذى كان تدور أحداثه في المستقبل وتحديدا عام 2120 حول المهندس "زين" الذى يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم والأضرار التي من الممكن أن تنتج عنها، وتنبأت أولى حلقات المسلسل بزوال إسرائيل بعد تفكك الولايات المتحدة وذلك في مشهد يشرح فيه لتلاميذه عن "حرب تحرير القدس" التي انتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل بعد أقل من 100 عام على قيامها، وهروب معظم اليهود إلى بلدانهم الأصلية، والمسلسل من بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعى، قصة يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامى، إنتاج شركة سينرجى.





"كوفيد 25"

ويعود النجم يوسف الشريف هذه العام ليكرر نفس التجربة ويأخذ جمهوره في رحلة إلى المستقبل القريب مرة أخرى وبالتحديد عام 2025، ولكن يبدو أنه مستقبل مظلم بعض الشئ، حيث تدور أحداث المسلسل الذى يعرض خلال الموسم الرمضانى الحالي حول تفشى وباء غامض ينتقل بين البشر عن طريق العين وليس عن طريق التنفس أو اللمس مثل باقى الأوبئة، ويصاحبه بعض الأعراض مثل إصابة المريض ببعض التشنجات مما يدفعه إلى الانتحار، كما تجذبهم الأصوات العالية وتثير انتباههم، ولذلك يجب أن يلتزم الجميع الصمت والهدوء.

ومسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.