شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب زاهى زركش الحلقة 22 تكشف أبوة يحيى الفخرانى لمسعد والأخير يرفضها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 22 الكشف عن أبوة نجيب زاهى زركش – يحيى الفخرانى، لمسعد – رامز أمير، حيث اكتشفت أنوشكا - شيرين هانم قصة أولاد شفيقة - هالة فاخر، زوجة نجيب زاهى زركش - يحيى الفخرانى وحاولت إقناعه بنسيان الأمر وعدم البحث ورائه، وهو ما دفع زركش لفتح خزينة قصره وإخراج تحليل الـ dna ليعرف من هو نجله منهم، ليتضح أنه مسعد – رامز أمير.



رامز أمير



رامز أمير



رامز أمير



يحيي الفخرانى



يحيي الفخراني

وعندما صارح زركش مسعد، رفض الأخير الاعتراف بأبوة نجيب زاهي زركش، رافضا أن تتغير حياته بعدما عاش زركش حياته ونزواته ليعترف في النهاية بأبوة شاب.

رفض مسعد لأبوة نجيب زاهي زركش دفعته لغضب شديد مستغربا تعامل مسعد معه بهذه الطريقة، بعدما اعترف له بأبوته وجعلته يترك منزل مسعد.

وشهدت أحداث الحلقة تعرض سعيد - إسلام إبراهيم لحادث سيارة وذلك بعدما علم من زركش أنه ابن شفيقة، حيث لن يتحمل الصدمة وسار في الشوارع لا يعرف إلى أين يذهب ليتعرض لحادث سيارة، فيما أخبر زركش، سعد- كريم عفيفي أن والده هي شفيقة – هالة فاخر زوجته التي تزوجها قبل وفاتها.

يذكر أن مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يُعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحا والساعة 1:00 صباحا، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.