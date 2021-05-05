شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير الحلقة 22.. الخديوى يثبت براءة غزل ويعقد قرانه عليها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل اللى مالوش كبير، بمحاولة تشويه غزل، بمياه النار، وهي نائمة داخل محبسها، من قبل إحدى نزيلات السجن بعد اتفاق قدرية طليقة الخديوى التي دفعت لإحدى السيدات 200 ألف جنيه لتشويه غزل داخل السجن انتقاما منها، لتنقذها كبيرة السجن في اللحظات الأخيرة و تعاتبها على فعلتها.

ويعود عابد تيمور "خالد الصاوى" من الخارج ويجلس يتحدث عن اشتياقه وحبه الشديد لغزل "ياسمين عبد العزيز" وافتقاده لها كثيرا، ثم يخبر مينا "محمود حافظ"، الخديوى "أحمد العوضى" عن مكان إبراهيم أحد رجال عابد الذى وضع المخدرات لغزل في الحقيبة ويقبض الخديوى على إبرهيم، ويذهب به إلى المحكمة، ويتم الإفراج عن غزل ويكون في انتظارها الخديوى ومفاتن "إيمان السيد" ويستقبلها بكل حب وفرحة ويطلب منها الزواج.

وتبلغ نادين "دنيا عبد العزيز" عابد عن موعد كتب كتاب غزل والخديوى ويجن جنونه ويأجر أحد الأشخاص لقتل الخديوى، لتنتهى الحلقة ويصوب القناص على الخديوى.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير