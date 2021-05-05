شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 22.. هنا الزاهد تعلن عداوتها لمحمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 22 من مسلسل النمر، للنجم محمد إمام، والمذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع ، الكثير من الأحداث، حيث أصبح النمر "محمد إمام" هو كبير الصاغة، واشترى معظم محلات الصاغة، كما فتح الورش التى كانت قد أغلقت وجلب جميع العمالة لديه، كما أنه قام بالإبلاغ عن الشيمى "محمد رياض" بأنه يييع ذهب مغشوش فى الصاغة وبالفعل يذهب البوليس ويقبض عليه.

تذهب ملك "هنا الزاهد" للنمر "محمد إمام" بعدما تم الإفراج عن والدها بتلاعب من المحامى، حيث جعل أحد العمال يعترف أنه المسئول عن هذا الذهب المغشوش، وسألت ملك النمر هل له علاقة بما حدث فأجابها أنه من دبر كل ذلك كما أنه هو السبب أيضا فى خروجه من السجن، فتطلب منه أن يتوقف عما يفعل فقد أخذ كل حقوقه وحقوق والده، يرفض النمر ويقول لها إنه لم يسترجع حقه يعد بعد، فتعلن أمامه أنها من هذه اللحظة هى عدوة له.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.