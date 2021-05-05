شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 22.. الضابطان الخائنان يقتلان نضال الشافعى وتفجير كنيسة العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22 بطلب التكفيرى أبو حذيفة من الضابطين الخائنين خيرت السبكى "طارق صبرى" وحنفى جمال، استكمال تدريب العناصر التكفيرية الجديدة وتقسيمهم إلى مجموعات، ويطلب منهما أن يظهرا فى فيديو للناس وحكى قصتهما للناس ويوافق خيرت، فيما يتردد حنفى جمال ويؤكد خيرت له أنه لا بد أن يعرف الجميع أنهم على حق.





مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22

يظهر نضال الشافعي بدور إبراهيم شاب السيناوي، يقبض عليه من الجماعة التكفيرية لتعاونه مع الجيش هو وقبيلته، ويحقق معه الضابطان الخائنان خيرت السبكي وحنفي جمال، وبعد تبادل الحديث حول الخيانة والدم والقتل، يحكمان عليه بالموت جزاء ما اعترف به، ليرد إبراهيم عليهما بأن الموت شرف للذى يساعد بلده، ويقتلونه بالرصاص مع تصويره فيديو.

زكريا يقابل القيادي الإخواني الذى يجسد دوره "محمد محمود عبد العزيز" مرة أخرى ويطلب منه معلومات جديدة، ويسأله عن مسئول المقاومة المسلحة، ويعترف بأنهما محمد كمال ومحمود عزت، ويتوصل زكريا إلى مكان الإخوانى محمد كمال ويذهب مع القوات لمداهمة شقته بالبساتين وتم تصفيته هو وعنصر آخر معه فى التنظيم، مع عرض تغطية وسائل الإعلام للاقتحام، ليتم غلق أحد ملفات الجناح المسلح للإخوان.

القبض على عنصر إخوانى يعمل تحت قيادة الهارب علاء على على السماحى، وكان مسئولا عن رصد المستشار زكريا عبد العزيز والمشاركة فى محاولة اغتياله مع عرض مشهد حقيقى لاعترافاته، ثم يتم عرض فيديو يظهر فيه خيرت السبكى وحنفى جمال ليكشفان عن تركهما العمل فى الشرطة ويتوعدان الجميع.

المشهد ينتقل إلى الكنيسة البطرسية بالعباسية يوم 11 ديسمبر 2016، ويظهر عم عادل "أحمد حلاوة" ويتم عرض تصوير حقيقى لتفجير الكنيسة الذى حدث قى هذا اليوم.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.