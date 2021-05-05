شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل الحلقة 23.. زواج سليم وغادة تزامنا مع استقبال ياسر جلال مولود ابنته شهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 23 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال بصراخ شهد "رنا رئيس" ويبدو أنه آن وقت ولادتها، يحملها أبوها جلال ويذهب بها للمستشفى في الوقت الذى تتصل فيه أمها هدى "نرمين الفقى" بالدكتورة ملك "نور اللبنانية".

وبمشاهد متداخلة، صور المخرج مشاهد ولادة شهد بالتزامن مع حفل زواج سليم "محمد يسرى" من غادة، بعد تخليه عن مسئوليته وتبرّؤه من الاعتداء عليها جنسيًا.

ترفض أميرة العايدى ذهاب ابنتها "نادين" إلى فرح سليم، وتوبخها على عدم إحساسها بمأساة صديقتها شهد وتمسّكها بشلة "سليم" خاصة حازم الذى تربطه بها علاقة حب.

وتكشف الطبيبة داخل غرفة العمليات إصابة شهد "رنا رئيس" بتشنجات فى الرحم بسبب ما مرت به خلال الفترة الماضية من مواقف صعبة أثرت على حملها. تنهار هدى "نرمين الفقى" قلقًا على ابنتها وتقول إنها تشعر أن ابنتها "مش هتقوم منها"، وفى حوار بينها وبين ياسر جلال تسأله: "إحنا إزاى هندخل بالولد الحارة؟ وهنسميه إيه؟ وإزاى شهد هتبقى أم في سن صغيرة؟ "

تنتهى ولادة شهد "رنا رئيس" وتحضر إحدى الممرضات المولودة لياسر جلال والذى يبكى فرحًا بها ويكبر في أذنها، ويسرع إلى هدى "نرمين الفقى" ليزف لها الخبر لكنه يجدها فاقدة الوعى على كرسيها المتحرك وفى يدها القرآن الكريم. فهل فارقت هدى الحياة يوم ولادة ابنتها؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.