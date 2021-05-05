شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 22.. هند صبرى تنجح فى فتح خزنة إنجى المقدم وتصور المستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة 22 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة DMC في تمام الساعة 11 مساء يومياً، فى إثارتها، حيث شهدت الحلقة قيام هند صبرى "دينا أبو زيد" بمهمتها بعدما قابلت نازلى "إنجى المقدم" وأخبرتها الأخيرة بضرورة زيارتها في المنزل قبل الحفلة التي تقوم بعملها بعد انتهاء المؤتمر.



إنجى المقدم وهند صبرى الحلقة 22

وبالفعل ذهبت دينا أبو زيد لمنزل نازلى، كما دخلته، وبعدها بدأت مهمتها في فتح الخزنة، ورغم فشل المحاولات الأولى وطلب الضابط "رامى" نور محمود منها عدم المحاولة أكثر نظراً لأن نازلى ستعود بالإضافة إلى فشل كافة محاولتها الأولى إلا أنها نجحت في النهاية وقامت بتصوير المستندات الموجودة بالخزنة.



هند صبرى الحلقة 22

ولكن وبعد انتهائها من فتح الخزنة انتهت الحلقة 22 بتشويق أكبر بعدما عادت إنجى المقدم "نازلى" وانتهت الحلقة على مشهد نظر إنجى المقدم دون الكشف عما إذا كانت اكتشفت ما حصل أم لا.



هند صبرى بالحلقة 22

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.