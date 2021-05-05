نقل الممثل المصري عماد محرم للعناية المركزة بعد "ضيق في التنفس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الفنان المصري عماد محرم، لوعكة صحية، الثلاثاء، ما استدعى نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات منطقة 6 أكتوبر، (جنوب).

وكان الفنان عماد محرم شعر بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين فى الدم.

وقالت داليا زوجة الفنان عماد محرم، إن زوجها تم وضعه منذ 3 أيام بغرفة العناية المركزة بسبب ضعف عضلة القلب وانخفاض نسبة الأكسجين.





وأضافت أن زوجها أخذ جرعة لقاح كورونا قبل أيام، وأجرى مسحة كورونا الأولى وجاءت سلبية وأجرى المسحة الثانية لكورونا اليوم وننتظر النتيجة مطالبة الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل"، حسب صحيفة "اليوم السابع" المحلية.





وقدم الفنان عماد محرم العديد من الأعمال الفنية وخصوصًا أدوار الشر، ومن أشهر أفلامه فيلم "العفاريت" مع عمرو دياب ومديحة كامل.

وكان آخر ظهور للفنان عماد محرم، العام الماضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، تحدث فيها عن سر كشفه للغز فيلم "العفاريت" والاعتراف بهوية الطفلة ابنة مديحة كامل.