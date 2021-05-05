شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 22.. نيللى كريم تتاجر فى العملة مع مصطفى درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة شهدتها الحلقة 22 من مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم، وتضمنت الأحداث عن طريق الفلاش باك ظهور نيللى كريم وهى فى بداية مشوارها، حيث كانت تعمل فى مكتبة، وكشفت أن صاحب المكتبة يتاجر فى العملة مع صلاح - مصطفى درويش.

وخلال الحلقة حصل خلاف بين نيللى وصاحب المكتبة بسبب عجز فى الإيراد اليومى للمكتبة واتهمها بالسرقة، وكشفت أنها تعلم بأمر تجارة الدولارات الموجودة فى المخزن وهددته وطردها صاحب المكتبة، وبعدها ذهبت نيللى كريم - سلمى - لصلاح، مصطفى درويش وطلبت منه أن تعمل معه فى تجارة العملة وبالفعل وافق الأخير وبدأت رحلتها معه، وبعدها تم فضح صلاح وقبض عليه ودخل السجن وقبل دخوله بساعات أتى لمنزلها وأعطاها شنطة دولارات لتحتفظ بها، وبعد دخوله السجن قامت نيللى بسرقة الأموال.

وتأتى هذه الأحداث حينما كانت تروى نيللى - سلمى لشقيقتها ملك - تارا عماد، العلاقة التى كانت تربطها بصلاح - مصطفى درويش وسبب رفض العلاقة التى كانت بينه وبين شقيقتها.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

ويذاع مسلسل ضد الكسر فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا.



ضد الكسر الحلقة 22



ضد الكسر الحلقة 22



ضد الكسر الحلقة 22



ضد الكسر الحلقة 22



ضد الكسر الحلقة 22



ضد الكسر الحلقة 22



ضد الكسر الحلقة 22



ضد الكسر الحلقة 22



ضد الكسر الحلقة 22



ضد الكسر الحلقة 22



ضد الكسر الحلقة 22



ضد الكسر الحلقة 22



ضد الكسر الحلقة 22



ضد الكسر الحلقة 22