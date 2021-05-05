شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يستعيد ذكرياته بصورة مع والدته: عايشة فى قلبى ولا مثيل لحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النجم اللبنانى عاصى الحلانى، ذكرياته مع والدته بصورة تجمعهما من الذكريات، ونشر الحلانى الصورة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ووجه رسالة عبر فيها عن افتقاده لوالدته، قائلا: "لا يوجد في العالم مثيل لحب الأم لطفلها. فحبها لا يعترف بالقوانين او الشفقة. يجعلها تتجرأ على فعل أى شىء فتسحق بدون أى رحمة كل ما يقف فى طريقها".



عاصى الحلانى على تويتر

وأضاف المطرب اللبناني عاصي الحلاني، في تعليقه على صورة ولادته التي شاركها من دولاب ذكرياته:" أمي ثم أمي ثم أمي يا أجمل كلمة سمعتها وعالقة ببالي وعايشة بقلبي ودمي وهمي".



عاصى الحلانى ووالدته

وفى وقت سابق، شوق المطرب عاصى الحلانى متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك إلى أغنيته الجديدة، "حبيبي"، حيث نشر المطرب اللبناني صورة من كواليس الكليب لهما معاً، وشوق متابعيه إلى طرح الكليب قريباً وكتب: "انتظرونا قريبا في كليب حبيبى".

وما أن نشر عاصى الحلانى الصورة حتى تفاعل معه متابعيه على فيس بوك، ممن أعلنوا عن تشوقهم لطرح الأغنية، والتى تجمع الثنائى معاً، بعد فترة من الظهور سوياً بعدد من البرامج أو على السوشيال ميديا حيث اعتاد عاصى الحلانى على الظهور بصحبة ابنه والحديث حوله مؤكداً أنه صديقاً له.