شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 22 .. أحمد عز يلجأ لخطة بديلة من أجل استكمال مهمته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 22 من مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجمين أحمد عز وهند صبرى، بإثارة شديدة، والمذاع على شاشة قناة DMC في تمام الساعة 11 مساءا يومياً، حيث لجأ أحمد عز "سيف العربى" في خطة بديلة من أجل استكمال مهمته الجديدة، وذلك بعدما تعرضت الخطة الأساسية لمشاكل، بعدما تم القبض على طارق الذى كان من المفترض أن يكون أول الخيط فى وصوله إلى عدنان.



أحمد عز فى الحلقة 22 من هجمة مرتدة

الخطة البديلة تتمثل في العمل على رائف الحلبى اسم شخص يعمل مع عدنان، وما أن تم وصول المعلومات حول الخطة إلى هشام سليم "رفعت المسيرى" حتى قرر العمل عليها، وبالفعل تم تنفيذها من خلال حيلة ممثلة في تعرض رائف إلى شباب يضايقونه في الشارع ويسرقوه حتى ينقذه سيف، ثم يخبره بحكايته فيما بعد، وهو الأمر الذى جعل رائف يؤكد أنه سيقوم بمساعدته.



الفنان احمد عز بمسلسل هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.