شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشيد بـ عصام السقا فى نسل الأغراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم تامر حسنى بالممثل الشاب عصام السقا الذى يشارك في الماراثون الدرامى الجارى بمسلسلين "نسل الأغراب" للنجموين أحمد السقا وأمير كرارة و"ضل راجل" للنجم ياسر جلال، ونشر تامر حسنى صورة عبر استورى إنستجرام لأحد مشاهد عصام السقا، وعلق: مكنتش بجامل لما قلت إنك بتطور.. برافو يا عصام".

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل "نسل الأغراب" هروب "عصام السقا" من أرض زراعة الأفيون الخاص بغفران الغريب، ويستنجد بعساف خوفاً من غفران، ويوافق عساف على حمايته هو وعائلته مقابل أن يدله على مكان أرض الأفيون الخاصة بغفران، وعندما يسأل نميرى "محمد جمعة" ما الفائدة بمعرفة مكان الأرض، وأنه من المفروض أن يظلا مختفيين حتى لا تفتح المباحث عنينها عليهما خاصة وأنهما يتاجرا فى السلاح، ليخبره عساف بأنه يفكر فى حرق الأفيون.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.