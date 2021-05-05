"توفى صائماً لحظة أذان المغرب".. وفاة زوج خالة سامح حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان سامح حسين عن وفاة زوج خالته اليوم الثلاثاء.

وكتب سامح عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "زوج خالتي في ذمة الله، نسألكم الدعاء، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أشهد الله أن قلبه كان معلقاً بالمساجد وأن القرآن كان رفيقه دائماً.. توفى صائماً لحظة أذان المغرب.. اللهم أسألك صوماً مقبولاً وإفطاراً في الجنة يارب".

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين العرض المسرحي "المتفائل" المأخوذ عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ويشاركه البطولة: سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي.

العرض موسيقى وألحان المسرحية إعداد هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، إعداد وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي.