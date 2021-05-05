الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لـ خالد سليم لمدة 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

منحت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإقامة الذهبية للفنان خالد سليم، لمدة 10 سنوات، حسبما أعلن.

ونشر سليم، صورة أثناء منحه إقامة الإمارات الذهبية، وعلق على صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" قائلا: أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على دعمه للفنانين والمبدعين، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات".

أضاف: "أشكر الإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة، ربي يحفظ هذا البلد حكومة وشعباً".

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم مسلسل "جمال الحريم" بمشاركة النجوم: نور اللبنانية ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.