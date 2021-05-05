هاني رمزي يعود للمسرح بشخصية "أبو العربي" في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان هاني رمزي عودته للمسرح من خلال إعادة تقديمه لشخصية "أبو العربي" في عيد الفطر المبارك.

ونشر هاني، بوستر المسرحية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين.. أبو العربي راجع تاني على خشبة المسرح في العيد إن شاء الله على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر وقريباً في السعودية والإمارات وجميع الدول العربية".

وسبق وقدّم هاني رمزي شخصية "أبو العربي" في فيلم "السيد أبو العربي وصل" عام 2005، من إخراج محسن أحمد، وتأليف طارق عبد الجليل، وشارك في بطولته منة شلبي، صلاح عبد الله، طلعت زكريا، وحيد سيف وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال هاني رمزي كانت فيلم "قسطي بيوجعني" مع النجوم مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع وغيرهم، ومن إخراج إيهاب لمعي.