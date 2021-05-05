هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بانتهاء تسجيل مسلسل "رحلتي من الشك إلى بلطيم" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي

احتفل النجمان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، بانتهاء تسجيل حلقات مسلسلهما الإذاعي الأول بعد الزواج "رحلتي من الشك إلى بلطيم"، الذي يذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، يوميا.

"هنادي وأحمد" قاما بتسجيل باقي حلقات المسلسل خلال الأيام الماضية، بعد مرورهما بأزمة صحية نتيجة إصابتهما وأفراد أسرتهما بفيروس كورونا المستجد.

تذاع حلقات "رحلتي من الشك لبلطيم"، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالى.

يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.

مسلسل "رحلتي من الشك إلى بلطيم" تقع أحداثه عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر، وشهد حلقاته العديد من المواقف الكوميدية في رحلة الثنائي إلى معسكر الناجين بعدما ضرب نيزك كوكب الأرض واكتشفا أنهما ليسا بمفردهما على الكوكب.