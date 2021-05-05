هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بانتهاء تسجيل مسلسل "رحلتي من الشك إلى بلطيم" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي
احتفل النجمان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، بانتهاء تسجيل حلقات مسلسلهما الإذاعي الأول بعد الزواج "رحلتي من الشك إلى بلطيم"، الذي يذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، يوميا.
"هنادي وأحمد" قاما بتسجيل باقي حلقات المسلسل خلال الأيام الماضية، بعد مرورهما بأزمة صحية نتيجة إصابتهما وأفراد أسرتهما بفيروس كورونا المستجد.
تذاع حلقات "رحلتي من الشك لبلطيم"، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالى.
يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.
مسلسل "رحلتي من الشك إلى بلطيم" تقع أحداثه عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر، وشهد حلقاته العديد من المواقف الكوميدية في رحلة الثنائي إلى معسكر الناجين بعدما ضرب نيزك كوكب الأرض واكتشفا أنهما ليسا بمفردهما على الكوكب.