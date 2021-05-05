فيديو.. تسريب مشاهد مقبلة من مسلسل 2020

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:18 صباحاً - منذ 28 ثانية

لاشك أن مسلسل “2020” حقق شعبية واسعة في سباق دراما رمضان لهذا العام ، وحققت نسب المشاهدة أرقام عالية جداً .

ومع اقتراب انتهاء مسلسل “2020” بدأت حقيقة “حياة” التي تلعب دورها الفنانة نادين نجيم تنكشف أمام “صافي” الذي يجسد شخصيت الفنان السوري قصي خولي وأعوانه، “رسمية” التي تجسدها “كارمن لبس”، و”بلبل” الذي يؤدي دوره “حسين مقدم”.

وزاد شوق الجمهور وحماسهم لمعرفة الأحداث المقبلة مع اقتراب نهاية المسلسل وتسارع أحداثه، من ضمنها كشف الستار عن حقيقة شخصية حياة التي تجسدها الفنانة نادين نسيب نجيم.

وبسبب توالي الأحداث المشوقة بدأ الجمهور بتتبع التسريبات للمسلسل، حيث كان من بينها تعرض صافي وحياة للهجوم في حفل زفاف بلبل وسعاد، الذي كان الهدف منه خطف حياة، والذي يتبين فيما بعد أن صافي هو وراء عملية الخطف على الرغم من إنكاره الشديد في التحقيق.

ويذهب صافي بعد إتمام التحقيق معه إلى حياة التي تكون مقيدة ومعصوبة العينين ليقوم بإزالة العصبة عن عينيها ويؤدي التحية العسكرية لها.

كما ذكر موقع “فوشيا” أن الفنان وديع الشيخ سيلعب في الحلقة المقبلة دور المطرب في حفل الزفاف، وهي المرة الأولى التي يطل فيها وديع الشيخ في عمل درامي