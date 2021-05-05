جميعهم بخير.. لن تصدق عدد التوائم الذي أنجبته هذه السيدة في ولادة واحدة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في مفاجأة غير متوقعة، أنجبت سيدة من دولة مالي في عيادة بالدار البيضاء في المغرب، اليوم الثلاثاء تسعة (9) مواليد بدلاً من السبعة (7) التي أعلنتها نتائج الموجات فوق الصوتية التي تم إجراؤها في مالي كما في المغرب. الأطفال حديثي الولادة (خمس فتيات وأربعة أولاد) والأم، جميعهم بصحة جيدة.

وأعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بدولة مالي، في بلاغ، اليوم الثلاثاء، “النتيجة السعيدة للحمل متعدد الأجنة للسيدة حليمة سيسي”.

قالت حكومة مالي إن مواطنة أنجبت 9 توائم بعملية قيصرية خارج البلاد وأن جميع الأطفال “بصحة جيدة”، رغم أن سلطات البلد المستضيف لم تؤكد بعد ما يمكن أن يكون حالة نادرة للغاية.

وكانت حكومة مالي قد أمرت بنقل السيدة حليمة سيسيه البالغة من العمر 25 عاما، إلى المغرب للحصول على رعاية أفضل في الثلاثين من مارس/ آذار، وكان يُعتقد في البداية أنها كانت تحمل 7 توائم، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وتعتبر حالات النساء اللائي يحملن بنجاح 7 توائم سبعينات حتى نهاية الحمل، نادرة، فيما تعد حالات التسعة التوائم أكثر ندرة.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة المغربية رشيد كذري إنه لا علم له بحدوث ولادة متعددة في أحد مستشفيات البلاد. لكن وزارة الصحة في مالي قالت في بيان إن سيسيه أنجبت خمس فتيات وأربعة أولاد بعملية قيصرية.

وقالت وزيرة الصحة المالية فانتا سيبي لوكالة “فرانس برس” إن “الأم والرضع بخير حتى الآن”، مضيفة أن الطبيب المالي الذي رافق سيسيه إلى المغرب أطلعها على الأمر، مضيفة أنه من المقرر أن يعودوا إلى ديارهم في غضون عدة أسابيع.