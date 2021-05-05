شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا عن دورها فى "نجيب زاهى زركش": وخداه جد جدا لكن جاى معايا كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أنوشكا، إنها سعيدة بمشاركتها مسلسل "نجيب زاهى زركش"، مؤكدة أن النجاح الذى حققته يعود لفريق العمل الذى شاركها المسلسل، وبخاصة الفنان محمد محمود، وتابعت: "فيه كيمياء بينى وبينه"، مشيرة إلى أن مشهد الإغراء الذى كان فى حلقة الأمس لم يكن به شىء فاضح على الإطلاق، مضيفة: "مكنش فيه حاجة فاضحة خالص".

وأضافت "أنوشكا"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مشهد الإغراء كان يدخل فريق العمل فى نوبة من الضحك، وتابعت:" كل مرة نصور فيه هذا المشهد نفطس على روحنا من الضحك".

وأشارت "أنوشكا"، إلى أنها كانت متخوفة فى بداية الأمر كونها غير معتادة على تقديم أعمال كوميدية، وتابعت:"الأستاذ محمد كان بيدنى طاقة إيجابية لأنى أنا مش بعمل كوميديا أنا كنت قلقانة وقلت هأخد الموضوع بجد ..أنا واخدة الموقف جد جداً بس جاى بكوميديا معايا.

وكشفت الفنانة "أنوسكا"، أنها كانت تتسوق وبعض الجمهور أرادوا الحديث معها ولكن كانوا متخوفين، وتابعت:"فقالوا ليا يا مؤنس على أساس أنه لو ضحكت هيفهموا أنى مستجابة معاهم ويجيوا يكلمونى وفعلاً ضحكت وكلمونى..رد فعل الناس بسطنى مكنتش متخيلة أن الكوميديا تطلع منى..غالباً هكون فى ورطة بعد كدا".

ورداً على سؤال مقدم البرنامج بشأن العمل الدرامى وما أن كان سيشغلها عن الغناء أم لا ردت، "أنوشكا"، قائلة: "اللى جاى غناء أن شاء الله".

وأشارت "أنوشكا"، إلى أن تأخر فريق العمل فى اتمام بعض مشاهد المسلسل يعود إلى تعثر ابنتها فى المسلسل "رنا"، وتابعت: "عين وصبتها من بداية العمل عملت عملية وبعدين كورونا وبعدين حصل ليها مشاكل".