“ذا بنش”.. مشروع جديد للأمير هاري وميغان ماركل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت دار نشر “راندوم هاوس” اليوم، أنّ دوقة ساسكس البريطانية #ميغان ماركل، ستنشر كتاباً للأطفال في حزيران بعنوان “ذا بنش”، أي المقعد، حول العلاقة بين أب وابنه.

والكتاب هو أحدث مشروع لميغان وزوجها الأمير هاري منذ تنحيهما عن واجباتهما الملكية وانتقالهما إلى لوس انجلس العام الماضي مع ابنهما الصغير أرشي.

وأوضحت دار النشر أن موضوع الكتاب، المستوحى من زوجها وابنها والذي خطت رسومه ريشة الفنان كريستيان روبنسون، سيُنشر في الثامن من حزيران مع نسخة مسموعة بصوت ميغان.

وقالت الدوقة في بيان: “بدأ (ذا بنش) كقصيدة كتبتها لزوجي يوم عيد الأب، بعد شهر من ولادة أرشي. وأصبحت تلك القصيدة هذه القصة”، مضيفة: “آمل أن يتردد صدى (ذا بنش) مع كل عائلة… بقدر ما يتردد صداه مع أسرتي”.