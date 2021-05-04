خالد سليم يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل الفنان المصري خالد سليم على الإقامة الذهبية في الإمارات ومدتها 10 سنوات.

ونشر خالد سليم صورة له وهو يتلقّى الإقامة الذهبية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، موجهاً الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



وكتب سليم: "أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على دعمه للفنانين والمبدعين، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة، ربي يحفظ هذا البلد حكومة وشعباً".

وتمنح التأشيرة الذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

