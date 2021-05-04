الفيلم البرازيلي "الكرنفال" على نتفليكس في يونيو

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"الخليج 365": أعلنت منصة نتفليكس عن موعد عرض الفيلم البرازيلي الجديد الذي يحمل عنوان"الكرنفال"في 2 يونيو المقبل.

تقول ببطولة الفيلم كل من "جيوفانا كورديرو"، و"جيكاي"، و"ساميا باسكوتو"، و"برونا إينوسينسيو"، اللاتي تُكمّل كل منهنّ الأخرى على الرغم من اختلاف شخصيّاتهن الشاسع عن بعضها بعضًا، تدور أحداث القصّة حول الشخصية المؤثّرة "نينا" (تؤدّي دورها "جيوفانا كورديرو") التي تكتشف مقطع فيديو ينتشر انتشارًا واسعًا يُصوّر خيانة حبيبها. ولكي تتجاوز أثر الانفصال، تستعين بمعارفها للسفر إلى "السلفادور" أثناء الكرنفال بصحبة صديقاتها المقرّبات الثلاث. لكن الرحلة تقدّم لهنّ ما هو أفضل بكثير من جمع المتابعين فقط، ألا وهو إدراك قيمة الصداقة.

ويضمّ كادر التمثيل أسماء أخرى مثل "فلافيا بافينيللي"، و"ميكاييل بورجيس"، و"جين بيدرو"، و"نيكولاس أنتونيس"، و"رافاييل ميدرادو".

"الكرنفال" من إنتاج Camisa Listrada بالتعاون مع Netflix. تولّى كتابة الحوار "ليبي أدلر"، والسيناريو "أودمير ليوزينغر" و"لويسا ماسكريناس"، في حين تولّى "لياندرو نيري" مهامّ الإخراج.