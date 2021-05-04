ميغان ماركل تعلن عن موعد صدور كتابها الأول للأطفال

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أعلنت دوقة ساسكس، يوم الثلاثاء، أن كتابها الأول للأطفال والذي يحمل عنوان "The Bench" سيُنشر في 8 يونيو المقبل مع نسخة مسموعة بصوتها.

يستكشف الكتاب الذي خطت رسومه ريشة الفنان كريستيان روبنسون، العلاقة بين الآباء والأبناء من خلال عيون الأم.

وقالت ميغان في بيان صحفي للناشر راندوم هاوس كيدز بوكس "بدأ كتاب "The Bench" كقصيدة كتبتها لزوجي في عيد الأب ، بعد شهر من ولادة آرشي"."تلك القصيدة أصبحت هذه القصة"

وتابعت: "آمل أن يتردد صداه مع كل عائلة... بقدر ما يتردد صداه مع أسرتي".

الزوجان أبوان لابن يدعى أرشي، والذي يبلغ من العمر عامين يوم الخميس، وينتظران ولادة طفلة هذا الصيف.

يحتوي غلاف الكتاب على صورة لمقعد تحت شجرة مع دجاجات في أنحاء المكان.

ووصفت ميغان نفسها بأنها "أم، وزوجة، ونسوية وناشطة". تقيم حاليًا في مسقط رأسها في ولاية كاليفورنيا مع أسرتها وكلبين وقطيع متزايد من الدجاج".

في مقابلة ميغان وهاري في مارس مع أوبرا وينفري ، كشفوا أن لديهما حظيرة دجاج تسمى "تشيك إن" ، مكان الاستراحة المفضل لآرتشي.

عن الغلاف تقول دوقة سسكس:"كريستيان خط رسوم توضيحية جميلة وأثيرية بالألوان المائية تجسد الدفء والفرح والراحة للعلاقة بين الآباء والأبناء من جميع مناحي الحياة؛ كانت هذه الرسومات مهمًة بشكل خاص بالنسبة لي، وعملت أنا وكريستيان عن كثب لتصوير هذه الرابطة الخاصة من منظور شامل ".