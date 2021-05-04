شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22.. "سارة" تصف "مؤنس" بالمنافق وتطلب منه الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمى منى زكى، الذى يعرض فى الساعة الثامنة على قناة Dmc، موافقة "هنا" منى زكى بمباشر العمل فى مصنع العسل، وأخبرت بدر بأنها ستعيد "شامبا" أسامة الهادى للعمل معها فى المصنع، وذهبت وجلست على المكتب، ووجدت برطان عسل "الأفيون" الذى كان عامل خلطته "حازم" وأعطته لأحد العمال لكى يتم وضعه ضمن البرطمانات المقرر توزيعها على محلات السوبر ماركت، وحاول "مؤنس" أن يقنع هنا بالعمل فى السوبر ماركت الخاص به ووافقت بالعمل فيه بجانب مصنع العسل رغم أن "مؤنس" عرض عليها هذا العرض من أجل أن تترك مصنع العسل.

وانتقل المشهد الى "مؤنس" أثناء مداعبته لإبراهيم" طفل "هنا" منى زكى، والتى وصلت للبيت وأخبرها بأنه سيسافر إلى أمريكا لرؤية سارة وأنها تستعجله، فى محاولة منه أن يشعر بغيرتها عليه، ولكنها لم تبال ذلك، وطلبت منه أن يسلم عليها، وبالفعل سافر "مؤنس" واحتضن زوجته وعاتبته بما فعله فى شقيق الفتاة السورية بقيامه بحبسه، كما وصفته بأنه شخص منافق وبـ100 وش، بعد أن أقنعها بأنها حب حياته وفى النهاية تزوج غيرها، لتطلب فى نهاية الحلقة الطلاق.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.