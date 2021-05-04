شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 22.. حمزة يصفع أخيه سليم على وجهه والأخير يرفع عليه السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22 صداما بين غفران "أمير كرارة" وأبنائه حمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش" بسبب وجود الغزية دهب قى المنزل، ويعتبان عليه بكيفيه وجود دهب بدلاً من والدتهما جليلة ليرد عليهما ردا صادما بأن الراقصة أشرف من والدتكما جليلة ليغضب الثنائى ويغادران السرايا.

المشهد ينتقل إلى الصحراء حيث يخبر صالح "حمدى هيكل" غفران بأن بدر "عصام السقا" أحد العمال فى أرض الأفيون هرب، فيما يذهب محفوظ "محمد غنيم" إلى على "دياب" ويخبره بموافقة ابنه مصطفى "أحمد عيد الله" على زواج رغدة "ملك أحمد زاهر" منه بعد مرور الأربعين على وفاة والدتها عزيزة.

يذهب عساف إلى رئيس المباحث "على" دياب فى مكتبه ويسأله تدفع كام لمعرفة مكان الأرض الذى يزرع فيها غفران الأفيون، فيما تقابل فاطمة "ريم سامى" حمزة بعد اتصالات عديدة، وفجأة يظهر سليم ويسخر من فاطمة قائلاً: "ما انتى بتقابليه" ليعنفه حمزة ويدخلان فى مشادة كلامية تنتهى بصفع حمزة أخيه سليم على وجهه ورفع الأخير السلاح عليه.

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.