شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 22.. كشف سر والدة "مؤنس" الحقيقية وإخفاء صلته بها عن "هنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بذهاب "هنا" منى زكى و"مؤنس" محمد فراج، إلى "بدر" سيد رجب، لسؤاله على المكان الذى سافر له "حازم" محمد ممدوح ومتى عودته، ليخبرهما بأنه لا يعرف موعد عودتهما لتستغرب "هنا" وتسأله هما مين، ليجاوبها "حازم" و"أمينة" عائشة بن أحمد، وهو الأمر الذى غير فى ملامح وجهها بسب غيرتها الشديد على "حازم" رغم طلاقهما، وأخبرها "بدر" بأن الشراكة التى كانت تريدها فى مشروع المنحل ما زال موجودا وحقها موجود.

وذهبت بالفعل "هنا" منى زكى إلى مصنع إنتاج العسل، وأخبرها بدر بأن المصنع لها وباستطاعتها أن تباشر عملها، كما أعطى الأوامر للعمال بأن الكلمة الأولى والأخيرة لها وسألته "هنا" عن فخره بها لهذه الدرجة، ليخبرها بأنه فخور بما فعله وسفرها وهى تخاف من أن تخسر "حازم" وعودتها وعقلها فاهم كل شىء، وسألتها متى شاركت "حازم" ليخبرها من 4 أشهر، وسألته هل نفس المدة التى عرف فيها "أمينة" لخيبرها بأنهما يعرفان بعضمها منذ وقت المنحل القديم.

وكشفت أحد مشاهد "الفلاش باك" بأن مؤنس تبرى من والدته فى طفولته بسبب ممارسة الرقص وتدريبها فى مدرسة رقص للأشخاص الآخرين، كما رأى أثناء تدريبها قيام أحد الرجال بحملها، مما ذهب مسرعا إلى والده بعد أن قرر أن يقطع صلته بها، وانتقل إلى المشاهد الواقعية فى الحلقة بذهاب والدته له فى "السوبر ماركت"، وأخبرته بأنها مسافرة وستهاجر إلى أستراليا، وبمجرد رؤيتها سيطر عليه حالة من الغضب ووجه لها كلام عنيفا بأنه لا يريد رؤيتها أو أن يكلمها، وذرفت عينه بالدموع رغما عنه، فيما حضرت "هنا" فاجأة ليخبرها بأنها سيدة صاحبة مطعم وتشترى كل شىء له من السوبر ماركت.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.