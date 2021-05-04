شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 22.. عساف يخطط لحرق أرض الأفيون الخاصة بغفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22، بذهاب بارة "هدير عبد الناصر" خادمة غفران "أمير كرارة"، إلى جليلة "مى عمر" وتخبرها بتواجد دهب الغزية "نجلاء بدر" فى السرايا وقضت الليلة مع غفران، لتذهب جليلة وتدخل فجأة عليهما فى غرفة النوم وتجد غفران ودهب على السرير وسط دهشتهما من وجود جليلة.

تخبر جليلة غفران بأنها حضرت لترى هذا المشهد ويظل أمام عينها طوال الوقت وتسخر منه بقولها مفترض بعد جليلة الغريب تأتى بواحدة من نفس المقام، ويرد عليها أن تظل فى حالها ولا تتدخل فى حياته لأنه لم تعد فارقة بالنسبة له بعدما اختارت عساف عليه، فيما تؤكد جليلة له أن عاشت معه فترة انتظار خروج حبيبها عساف من السجن وأنها نادمة على الوقت الذى قضته معه.

يهرب "عصام السقا" من أرض زراعة الأفيون الخاص بغفران الغريب، ويستنجد بعساف خوفاً من غفران، ويوافق عساف على حمايته هو وعائلته مقابل أن يدله على مكان أرض الأفيون الخاصة بغفران، وعندما يسأل نميرى "محمد جمعة" ما الفائدة بمعرفة مكان الأرض، وأنه من المفروض أن يظلا مختفيين حتى لا تفتح المباحث عنينها عليهما خاصة وأنهما يتاجرا فى السلاح، ليخبره عساف بأنه يفكر فى حرق الأفيون.

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.