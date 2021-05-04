شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 22.. نوفل يسرق تحويشة عمر محمد رمضان فى ليلة زفافه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وشهد مسلسل موسى الحلقة 22 إخبار هبة عبد الغني – بخيتة، لزوجها شيخ صالحين – محمد ريحان بأنها حامل منه وذلك بعدما تزوج منها ضمن أحداث الحلقة السابقة.

وشهد مسلسل موسى الحلقة 22 إنقاذ الريس جابر – ضياء عبد الخالق، موسى – محمد رمضان، من القتل في ليلة زفافه على حلاوتهم – سمية الخشاب، حيث قام الريس جابر بقتل مغاوري - سعد المختار وهو أحد المطاريد، وذلك بعدما حضر إلى فرح موسى ليقتله، تنفيذا لاتفاقه مع عبير صبري التي طلبت منه الانتقام لزوجها شداد – رياض الخولى من موسى.

وقام المعلم غريبة – حمدي هيكل بفضح المعلم وهبة – سيد رجب في الفرح، حيث أخبر موسى – محمد رمضان، بأن المعلم وهبة هو من طلب من "قورمة" قتل موسى والتخلص منه أثناء سفره بالقطار إلى غزة.

وتصدر مشهد زفاف سمية الخشاب ومحمد رمضان، فى مسلسل موسى، الذى أحياه المطرب أحمد سعد، حيث ظهر في شخصية المطرب مجدي أبو الدهب، حديث الساعة عبر منصات السوشيال ميديا.

ولفت نظر الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا ظهور المطرب أحمد سعد ليحيى حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب ورمضان فى الحبكة الدرامية للمسلسل.

قناةdmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.