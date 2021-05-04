شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 22.. هنا تفشل فى إقناع مؤنس بتركها وحازم يسافر مع أمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، انتظار "حازم" محمد ممدوح لـ "أمينة" عائشة بن أحمد أثناء دخولها الحمام بسبب بعض الآلام فى بطنها، والتى أفدقها الوعى ولكنها أفاقت وأصبحت بصحة جيدة بعدما أخذت المسكن، وأخبرت "حازم" بأنها تعانى فقط من بعض الآلام فى القولون، وأنها تحتاج إلى الراحة قبل سفرهما خارج مصر.

ذهب "حازم" محمد ممدوح إلى منزل أهله، وعاتبه والده بعدم سؤاله عليه وانشغاله، مما قام باستسماحه وقبل رأسه، وحاول أن يستفسر منه على كل الأموال التى أصبح يملكها والفتاة التى يرافقها، ليكتشف بأن "هنا" منى زكى، جاءت إلى المنزل وحكت معهما، مما تسبب فى نشوب مشادات بينهما وقام والده بطرده من المنزل وعدم رغبة رؤيته مرة أخرى، وحاولت والدته أن تعطيه مفتاح الشقة وأن تشرح له بأنه يقول أى كلام ليتركها ويمشى دون أخذ المفتاح.

انتقل المشهد إلى جلوس "مؤنس" محمد فراج و "هنا" منى زكى عند مأذون لانهاء اجراءات طلاقها من "حازم" على الأوراق ولكن حازم لم يأت، وذلك بسبب وجوده فى المطار بصحبة أمينة استعدادا للسفر، وقام بإرسال رسالة صوتية على هاتف "هنا" منى زكى، أخبرها بأنه مسافر خارج مصر عدة أيام ولا يعرف متى يعود وهابعتلك فيزا تصرفى منها على ابنه ولا تجعل الشخص الذى تزوجته بصرف عليه.

وأخبرت "هنا" منى زكى "مؤنس" محمد فراج بمحتوى الرسالة، مما خرج عن شعوره وتعصب بشدة، وأخبر "هنا" بأنه سيوثق الطلاق بالمحكمة برفع قضية طلاق أو خلع، وتحدثت معه بأنه لا يربط حياته بسيدة حياتها مدربكة، حتى تأتى منه، ولكنها أخبرها بأنه يحبها وحاولت تهدئته واستقلا سيارتهما بعد ذلك لعودة إلى منزلهما.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.