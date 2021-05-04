شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب فى صور من كواليس زفافها بمسلسل موسى: محمد رمضان نجم من العيار التقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مشهد حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب والنجم محمد رمضان في مسلسل "موسى"، نسب مشاهدة مرتفعة، وتصدر اهتمامات الجماهير على منصات مواقع التواصل الاحتماعي خلال الساعات الماضية، وحرصت سمية الخشاب على مشاركة صور من كواليس تصوير مشهد الزفاف مع رمضان والمخرج محمد سلامة، وأشادت بقدرات القائمين على العمل.



سمية الخشاب على انستجرام

ونشرت الفنانة سمية الخشاب، صورا من كواليس تصوير مشهد الزفاف التي جمعتها بالنجم محمد رمضان والمخرج محمد سلامة، على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "المخرج المبدع محمد سلامة ونجم من العيار التقيل محمد رمضان وحلاوتهم كلهم".



صور من المسلسل



سمية الخشاب ومحمد رمضان ومحمد سلامه

وتصدرت صور النجمة سمية الخشاب وأحمد سعد ومحمد رمضان التريند خلال الساعات القليلة الماضية، واحتلت مواقع السوشيال ميديا رقصة الفنان أحمد سعد في حفل زفافها على محمد رمضان ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل "موسى".



من مسلسل موسى



مسلسل موسى



زفاف موسى

وما لفت نظر الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا ظهور أحمد سعد ليحيى حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب ورمضان فى الحبكة الدرامية للمسلسل، مشيرين إلى علاقة الزواج التى كانت تجمع سعد والخشاب فى الحقيقة وانفصلا منذ عدة أشهر.

ونشرت عبر حسابها عبر فيس بوك، صورا لها بفستان الزفاف من كواليس مسلسل "موسى" وعلقت على الصور:" أول مرة أحس إني عروسة بجد .. سعيدة جدا باني تريند إلي الآن علي تويتر وجوجل ..بحبكم".

وكان الفنان محمد رمضان، قد قام بنشر صور من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه بموقع انستجرام، وكتب "الليلة فرحة موسى"، ويظهر وهو يحمل سمية الخشاب التي ترتدي فستان الزفاف، وبجوار المطرب أحمد سعد بالجلباب الصعيدي، وسرعان ما شاركت الخشاب، بصور من حفل الزفاف عبر حسابها وكتبت " سمعونى زغروطة لأحلى موسى وحلاوتهم، أحلى ليلة عمر".