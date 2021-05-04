شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22.. دهب الغزية تلعب على غفران وتحاول الإيقاع به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22 بطلب علي الغريب "دياب" يد رغدة "ملك أحمد زاهر" من والدها مصطفى "أحمد عبد الله" الذى يرفض رفضاً قاطعاً بسبب العداوة بينه وبين على، ليتدخل عساف "أحمد السقا" ويؤكد أنه خال رغدة وموافق على زواجها من على ويعنف مصطفى وعمه محفوظ وأنهما سيتزوجان غصب عن الكل.





مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22

ذهبت "نجلاء بدر" إلى غفران "أمير كرارة" وتخبره بنفس الكلام التى قالته لعساف بأنها معجبة به وبهيبته وتحاول الإيقاع به وتعرض عليه أن ترقص له فى السرايا ويوافق، بينما يذهب بكرى "عماد زيادة" إلى عساف لعتابه على الذهب العيرة ولكنه يفاجأ بالرجال الذين أجرهم عساف، وأيضاً بأن عقد الأرض الذى حصل عليه من عساف مضروب.

يخبر علي والدته نجاة "فردوس عبد الحميد" وأخته جليلة "مى عمر" أنه طلب يد رغدة للزواج للحفاظ عليها وإبقائها فى منزلهم، حيث لم يجد حلاً سوى الزواج منها، رغم أنها ابنة حبيبته عزيزة "منة فضالى" والذى لو كان تزوجها لأصبحت رغدة ابنته، وتؤيد نجاة الفكرة وتنصحه بالزواج من رغدة لأنها تريد أن ترى له ابناً فى حياتها.

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.