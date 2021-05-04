"نتلفيكس" تشارك في إنتاج مسلسل تحريكي مستوحى من "ليغ أوف ليجندز"

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باريس: كشفت "نتفليكس" وشركة "ريوت غايمز" المطورة لألعاب الفيديو الاثنين عن مشروع لمسلسل رسوم متحركة تدور أحداثه في عالم لعبة "ليغ أوف ليجندز" الرائجة بقوة والتي تشكل محور مسابقات عدة للرياضة الإلكترونية.

هذا العمل الذي يحمل اسم "أركاين" سينطلق في العالم أجمع في خريف العام 2021، على ما أوضحت الشركتان في بيان مشترك.

وسيشكل المسلسل أول تجربة لـ"ريوت غايمز" في عالم المرئي والمسموع، وهو سيكون من ابتكار "ريوت غايمز" وإنتاجه بالتعاون مع استديوهات "فورتيش برودوكسيون" الفرنسية التي تعاونت مع "ريوت" ومطورين آخرين كما أنجزت مسلسلا بالرسوم المتحركة لاستديوهات "مارفل".

ولم يُكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن سينارية المسلسل، لكن بيان الشركتين أشار إلى أنه سيتبع "أصل البطلين الأيقونيين في اللعبة والسلطة التي تفصل بينهما".

وقد أطلقت لعبة "ليغ أوف ليجندز" سنة 2009، ويتواجه فيها فريقان من خمسة لاعبين لكل منهما بهدف تدمير حصن الخصم.

وتقام مسابقات عالمية عدة لهذه اللعبة تثير حماسة كبيرة لدى عشرات الملايين من هواة "ليغ أوف ليجندز" حول العالم.