شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كوفيد 25 الحلقة 7.. مقتل إيناس كمال ويوسف الشريف يشك بأن القاتل بينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة من مسلسل كوفيد 25، للنجم يوسف الشريف، والذى يذاع يوميا الساعة السادسة والنصف مساء على قناة الحياة كما يذاع على قناة ON فى الساعة الثانية عشر والنصف صباحا، ضمن الموسم الرمضانى، بموت شروق "إيناس كمال"، حيث وجدوها ملقاة على الأرض وبالبحث عن القاتل تبين أنها لم تقتل من أحد المصابين ولكن قتلت عمدا.

يبكى محسن "أمير صلاح الدين" بسبب موت إيناس ويتذكر خطوبته بها وسبب انفصالهما، يذهب ياسين " يوسف الشريف " لأحمد صلاح حسنى ويطلب منه المساعدة عن طريق السوشيال ميديا، فيقص له قصته أنه تسبب فى موت حبيبته عندما كان يعمل فى أعمال مشبوهة فى السوشيال ميديا وبسبب ذلك تركته وذهبت لرجل آخر، وبعدما اخترق حساباته على السوشيال ميديا اكتشف أنه يخونها فذهب على الفور ليخبرها ولكنها لم تعط له فرصة فقام بفضحه على كل المواقع فقامت هى بعدما عرفت بقتله والانتحار.

ويطلب منه ياسين أن يساعده لفضح الشركة المصنعة للقاح وبذلك يكون قد كفر عن أعماله السابقة، ينفعل الموجودون فى المستشفى على ياسين بعدما علموا بمقتل ايناس ويبدأ ياسين بسؤالهم عن إيناس وآخر ما فعلته فى محاولة منه أن يعرف الباسورد التى كانت ستدخل به إيناس للموقع.

ينفعل فطين " عماد رشاد " على ياسين فيفضحه ياسين أن شركته كانت مشاركة فى صفقة قناع الوجه مع سعد الألفى فيرتبك ويبلغ الموجودين أن هدفه هو حماية البشرية، يسأل ياسين نهال " أيتن عامر " عن والدها دكتور صلاح بعدما جاء من كندا وعن أى معلومات تعرفها عنه، ولكن لم يجد لديها معلومات فيخبرها بالفلاشة التى اعطاها له دكتور صلاح وعن تجاربه مع الغراب.

تخبر الممرضة دكتور سيف " إدوارد " أن تحاليل الطفل الرضيع إيجابية فتنهار أمه وتريد أن تدخل له ولكن يمنعها سيف خوفا عليها، تعلن الشركة المخصصة للقاح أنها تعمل على تصنيع لقاح سينقذهم من هذا الفيروس، ويقوم الطبيب الذى يفحص جثة إيناس بإخبار دكتور ياسين أنه وجد رقما مكتوبا على كف يدها فيستنتج أنه الباسورد الذى يبحث عنه، فيذهب على الفور ومعه " محمد عادل " الذى كان زميل ايناس فى الشركة ونهال " أيتن عامر " وأحمد صلاح حسنى " وقبل فتح الموقع يفر محمد عادل جاريا ويقفل الباب عليه، ولكنه يقابله أحد المصابين ويقوم بقتله ويقف الجميع فى حالة رعب وصمت حتى يصل المصاب لأيتن عامر، فهل سيقتلها.. هذا ما سنعرفه الحلقة القادمة.