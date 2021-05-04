شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز مع بليك ليفلى بإطلالة مشابهة بأحدث ظهور فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الثنائى ريان رينولدز وبليك ليفلى من أبرز الثنائيات حول العالم لما يتميزوا به من شعبية كبيرة تزداد بمرور الوقت على زواجهما الناجح منذ عام 2012، ومؤخراً ظهرا معاً أثناء نزهتهما في شوارع مدينة نيويورك، حيث خطفا الأنظار بإطلالة مشابهة سيطر عليها اللون الأسود، وفقاً لموقع الديلى ميل، الذى أكد أن أوجه الشبه فى إطلالتهما لم تقتصر على اللون فحسب، وإنما ارتدا "كاب" واحد أيضاً.

وتعد بليك ليفلى الزوجة الثانية لـ ريان رينولدز بعد زواجه من سكارليت جوهانسون، حيث مر على زواجهما 9 سنوات هذا العام، كما يتمكن الثنائى معاً من حصد اعجاب الكثيرين بفضل فيدوهاتهما الذى ينشراها لهما على السوشيال ميديا.



ريان وبليك ليفلى ريان وبليك ليفلى

وكان الثنائى احتفل فى وقت سابق بعيد الحب بطريقة مميزة تتماشى مع طريقة تفاعلهما من وقت لآخر مع متابعيهما بصورة كوميدية، وذلك حينما نشرت بليك ليفلى فيديو عبرحسابها على موقع انستجرام يتضمن ظهور زوجها وكأنه مصفف الشعر الخاص بها، حيث ساعدها في قص شعرها وتسريحه لها.



رينولدز مع بليك ليفلى

من ناحية أخرى كشفت بعض التقارير الأجنبية خلال الأيام الماضية عن استحواذ النجم العالمي ريان رينولدز، والنجم العالمي روب ماكلهيني، على نادى ريكسهام بالكامل، بعد استثمار حوالي 2.76 مليون دولار، وامتلاك النادى بشكل كامل.



ريان رينولدز

وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، فى تقرير نشرته سيطرة رينولدز وماكلهيني، على النادي الإنجليزي ريكسهام، بعد إتمام شروط الصفقة التي عقدت في نوفمبر الماضي، وفي بيان صادر عن النادى أكد أن المالكين الجدد سيوفرون الأموال بالكامل بالإضافة إلى تحديد لاعبي الفريق الأول هي الخطوة الأولى لهم للمنافسة على البطولات.

ووفقاً لصحيفة فاريتي فإن النجم العالمي ريان رينولدز، امتلك نادي ريكسهام إيه إف سي، والذي يقع مقره في مدينة ويلز، ويلعب في الدوري الوطني للدرجة الخامسة، ويقترب من الصعود للدرجة الأعلى في الدوري مقابل أربعة نقاط في انتظار حصدها بالمباريات القادمة.