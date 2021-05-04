شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات العربية المتحدة تمنح الإقامة الذهبية لـ خالد سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت دولة الإمارات العربية المتحدة "الإقامة الذهبية" للنجم خالد سليم، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على دعمه للفنانين والمبدعين، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة ، ربي يحفظ هذا البلد حكومة وشعباً".



تغريدة خالد سليم

ويستعد النجم خالد سليم خلال الفترة المقبلة لتسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "عشمنى" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية أيضا.

فى سياق آخر يخوض خالد سليم أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، ويعيش حاليا مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد جبر وينتمى إلى طبيعة الأعمال الاستعراضية الغنائية، ويراهن عليه خالد خلال مشواره الفنى بعد تألقه فى مجال التمثيل في الدراما والسينما والغناء وتقديم البرامج .

وعرض للنجم خالد سليم مؤخرا آخر أعماله فى الدراما التليفزيونية "جمال الحريم" عبر قنوات DMC بمشاركة النجمة نور وعدد كبير من الفنانين، والذى حقق مشاهدات ضخمة وردود فعل مميزة، وتصدر مؤشرات البحث فى كل حلقاته، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، وشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، منهم نور اللبنانية ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.